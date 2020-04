E' sfida tra colossi per i naming rights dello stadio del Tottenham. Dopo Nike, ora è l'e-commerce a puntare il nuovo impianto degli Spurs: come riferito dal Daily Mail, anche Amazon ha manifestato interesse per i diritti sul Tottenham Stadium, utilizzato non solo per le partite di calcio del club londinese ma anche per ospitare partite NFL e altri eventi sportivi. Il presidente degli Spurs Daniel Levy, si legge, ha un obiettivo ambizioso: strappare almeno 25 milioni di sterline per i prossimi 10 anni, sarebbe l'accordo sugli stadi più redditizio della storia.