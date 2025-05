Getty Images

Ambrosini: "Al Milan è mancata l'anima. Serve più cuore, va migliorata la gestione del club"

23 minuti fa



L'ex capitano e centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha commentato così la contestazione dei tifosi rossoneri per la stagione amara del club di Via Aldo Rossi. Ambrosini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN: "La manifestazione dei tifosi del Milan è stata impeccabile nei modi e assolutamente condivisibile nei contenuti. La costante di questa stagione del Milan è che la squadra non ha mai dato l'idea di avere l'energia è giusta".



SERVE ENERGIA - "Se non ce l'hai ci deve essere qualcuno per ritrovarla. Dopo il caso del cooling break doveva intervenire qualcuno. Le cose positive sono state casuali. I giocatori non hanno mai fatto vedere la giusta energia. Al Milan è mancata l'anima. Le colpe sono di tutti, anche i giocatori dovevano fare di più. Quello che va migliorato è la gestione del club, serve più cuore. Credo che questa stagione possa essere servita a capire certe cose".