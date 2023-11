L'ex centravanti tra le altre di Juventus, Napoli e Atalanta, Nicola Amoruso è stato intervistato da LeoVegas.news. ha ripercorso parte della sua carriera raccontando diversi aneddoti.



IL RICORDO PIU' BELLO - “Il gol in semifinale di Champions contro l’Ajax: io e Vieri eravamo giovanissimi e il tabellino a fine primo tempo segnava 2-0 con i nostri due nomi. Quel momento è stato molto bello”.



LA JUVE - “A Natale ero con la mia famiglia, composta da soli juventini. Parlando con loro delle proposte che avevo ricevuto da Inter, Milan e Juventus, mio nonno mi disse ‘Alla Signora non si può dire di no’. La scelta poi è stata facile”.



GULLIT - “Eravamo a San Siro per affrontare l’Inter. Io ero in panchina, ma a un certo punto Eriksson mi disse che dovevo entrare al posto di Gullit. Le gambe mi tremavano, ancora oggi è un momento indelebile nella mia memoria: Gullit che esce e io che entro. È come se lo stessi rivivendo adesso”.



NAPOLI - “A Napoli si vive il calcio quotidianamente e la passione va oltre il risultato. A Torino invece sei più tranquillo, ma hai una grande responsabilità perché lì si deve vincere. Sono due club e due città diverse, accomunate da una storia e un amore infinito per il calcio”.