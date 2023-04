Il futuro di Amrabat è in bilico, il centrocampista potrebbe lasciare la Fiorentina dopo essere stato vicino al Barcellona a gennaio. Ma c'è un retroscena, legato a quando il giocatore era a Verona. Il presidente gialloblù Setti aveva trovato un accordo col Napoli, ma fu il giocatore a non accettare il trasferimento e far saltare tutto.