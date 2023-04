AAA attaccante centrale cercasi. Paolo Maldini e Frederic Massara in estate torneranno alla carica per un nuovo numero 9, che possa risolvere una volta per tutte il problema del gol. Al momento solo Oliver Giroud, che rinnoverà il contratto , è sicuro di essere ai nastri di partenza della prossima stagione, Divock Origi, Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic potrebbero invece lasciare il Milan, dando il via di fatto alla rivoluzione. I numeri dell'attacco rossonero non lasciano spazio a interpretazioni: tolto il francese ex Chelsea e Arsenal, che ha timbrato il cartellino 12 volte tra campionato e Champions League,(3 Rebic, 2 Origi, 1 Ibrahimovic), un bilancio insufficiente per una squadra che lotta per vincere trofei.Cambiare è necessario e anche se al momento non è chiaro quale budget verrà messo a disposizione (molto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League e dagli introiti Uefa), Maldini e Massara si stanno già muovendo., attaccante classe 2001 nato a New York ma con passaporto inglese,18 gol realizzati in 29 partite, l'ultimo nel pareggio 1-1 contro il Brest, gli stessi di. Un profilo giovane, interessante e intrigante, che piace molto anche a Marsiglia, Monaco, Inter e Lipsia, per il quale l'Arsenal a giugno dovrà prendere una decisione.Balogun infatti ha un contratto con i Gunners in scadenza nel 2025, per questo motivo a giugno tornerà a Londra. Ma c'è il rischio che non disfi nemmeno la valigia. Come scrive The Athletic, Balogun non ne vuole sentire parlare, non vuole essere più trattato come un pacco. Ecco perchè la cessione è lo scenario più probabile: l'Arsenal per il suo cartellino vuole almeno 35 milioni di euro, una cifra importante ma assolutamente alla portata del Milan. Così come lo è l'ingaggio: secondo L'Equipe Balogun