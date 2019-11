Immobile ci sarà. Non poteva mancare, la serata è di quelle importanti, in cui la sola presenza certifica il valore assoluto dell'uomo, prima ancora del calciatore. Una grande serata di stelle quella che il 20 novembre nell'Aula Paolo VI festeggerà il 150esimo compleanno dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in Vaticano. Con Amadeus, che guiderà la serata, ci saranno tanti artisti, da Francesco Renga ad Alessandra Amoroso passando per Giovanni Allevi, Renzo Arbore, Mahmood, Benji&Fede, BiancaAtzei, Giovanni Caccamo, Red Canzian, Clementino, Elodie, The Kolors, Irama, Noemi, Fabio Rovazzi, J-Ax, Loredana Bertè, Ornella Vanoni: una vera e propria sfilata di star in prima fila per aiutare a potenziare la ricerca e la cura dei tumori e dei trapianti.



ANCHE IL CALCIO PRESENTE - Non solo canzoni, anche storie e racconti pieni di speranza, alla presenza del tecnico della Nazionale Mancini, con il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti e, oltre i colori e la rivalità cittadina, Ciro Immobile e Alessandro Florenzi. Una serata di gala, per una causa più che nobile.