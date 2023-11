Artem Dovbyk sta incantando il mondo e trascinando il Girona in vetta alla Liga a suon di gol e assist (7 e 5 rispettivamente in stagione) in tanti hanno messo gli occhi su di lui, pagato soltanto 7 milioni in estate e oggi dal valore quadruplicato. Fra i club interessati secondo la stampa spagnola ci sono Torino, Salernitana, ma anche l'Inter che a fine stagione investirà alla ricerca di un bomber "di scorta" da affiancare a Lautaro e Thuram.