AFP via Getty Images

Andrei Ratiu, il nazionale della Romania con i capelli blu

36 minuti fa



Tre gol e tre punti per la Romania, che vince 3-0 contro l'Ucraina nella sua prima partita del gruppo E alla fase finale di Euro 2024. Le reti portano le firme di Nicolae Stanciu (eletto man of the match), Razvan Marin (nell'ultima stagione in prestito all'Empoli, ma ancora di proprietà del Cagliari) e Denis Dragus.



CAPELLI BLU - A livello visivo cattura l'attenzione un altro calciatore della nazionale romena: Andrei Ratiu, in campo con i capelli tinti di blu. Il numero 2 è un terzino destro che gioca in Spagna, dove è cresciuto acquisendo anche il passaporto spagnolo. E' sotto contratto fino a giugno 2028 con il Rayo Vallecano, dove nell'ultima stagione ha segnato un gol in 16 presenze dopo essere arrivato per 500mila euro dall'Huesca nello scorso mercato estivo. Prodotto del settore giovanile del Villarreal, in passato ha giocato anche in Olanda all'ADO Den Haag in prestito, raccogliendo 12 presenze nella prima metà della stagione 2020/2021.