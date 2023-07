Massimo Mauro, noto opinionista televisivo e ex dirigente sportivo e calciatore di Juventus e Napoli, sta facendo vivere momenti di paura per la sua salute: durante una partita a padel nel quartiere Lido di Catanzaro, dove si trovava per le sue vacanze, ha subito un infarto inizialmente scambiato per il manifestarsi di una indigestione. Immediatamente trasportato in ospedale una volta realizzata la gravità della situazione, è stato sottoposto a un'angioplastica d'urgenza. Fortunatamente, le sue condizioni di salute sono ora stabili, ma l'ex calciatore rimane sotto cure mediche.