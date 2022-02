Suning non pensa di cedere l'Inter, parola di Alessandro Antonello. L'amministratore delegato corporate dei nerazzurri ha concesso un'intervista al Financial Times, nella quale è partito proprio dai rumors su una possibile cessione del club da parte della famiglia Zhang: "Suning considera una cessione dell'Inter? No, no, no. L'azionista (Suning) è impegnato in investimenti a lungo termine nel club".



MIGLIORARE IL CALCIO ITALIANO - Antonello poi si concentra sullo sviluppo della Serie A: "Dobbiamo essere stimolati dal miglioramento della Premier League per lavorare molto e recuperare il gap. Un equilibrio competitivo è l'essenziale per mantenere alto l'interesse dei tifosi".



FONDI? NON SOLO - La crescita passa dall'ingresso dei fondi nella Serie A? Non necessariamente secondo Antonello: "Potrebbe essere una strada, ma non è l'unica. Potrebbero essere i fondi o potrebbe essere qualcos'altro, la cosa più importante è avere qualcuno che ci supporti in una nuova governance e crei valore aggiunto per la Serie A in futuro".