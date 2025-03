Arda Guler e le voci sull'Inter? "Il Real Madrid ha un piano, io ci credo"

"Per noi era importante avanzare in Nations League A e concludere con questa vittoria. Siamo molto felici". Comincia così l'intervista di Marca con, calciatore turco della Nazionale allenata da Vincenzo Montella e del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il gioiellino ex Fenerbahce, raggiunto dal quotidiano spagnolo direttamente a Budapest dove la Turchia ha battuto l'Ungheria, si è concentrato anche sugli obiettivi con il club:"Siamo pronti a lottare per tutti e tre i titoli fino alla fine della stagione, e sarà emozionante. Il Madrid lotta sempre per vincere ogni partita e ogni titolo. Personalmente, il mio unico desiderio è giocare ogni partita e aiutare la mia squadra a vincere ogni titolo".

Uno sguardo anche al, dato che il poco minutaggio accumulato nella Capitale iberica ha dato adito a diverse speculazioni, tra cui quella sull'con Montella e Calhanoglu a caldeggiare un passaggio in nerazzurro:"Il Real mi ha prospettato un piano e io ci credo ancora. Sono sicuro che a Madrid avrò successo. Ho persino comprato una casa. Lavoro duramente e sono sempre pronto a giocare, come si è potuto vedere in questa partita contro l'Ungheria. Amo i tifosi e il loro sostegno significa molto per me. Sono venuto al Real Madrid per giocare e per essere una parte importante di questa squadra. E non smetterò di lottare finché non ci riuscirò".