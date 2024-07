Argentina-Canada: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Dopo essersi sfidate nel girone A della Copa America, con vittoria dell'per 2-0, l'Albiceleste e ilsi ritrovano di fronte in semifinale grazie alle vittorie ai quarti rispettivamente contro Ecuador e Venezuela ai rigori. Favoritissimi i campioni in carica e del Mondo allenati da Scaloni, ma i canadesi, che giocano quasi in casa essendo la sede gli USA, sono stati protagonisti di un torneo di ottimo livello.: Argentina-Canada: mercoledì 10 luglio 2024: 02.00 italiane: Sportitalia: MOLAArgentina-Canada sarà trasmessa in diretta tv da Sportitalia, al canale numero 60 del Digitale Terrestre: il match in questo caso sarà visibile gratuitamente. Ci sarà la possibilità di vedere Argentina-Canada in tv anche grazie a MOLA, scaricando l'app e sottoscrivendo un abbonamento. Entrambe le soluzioni sono possibili in streaming.

: E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Messi, La. Martinez, Nico Gonzalez.: Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Davies; Eustaquio, Osorio; David, Shaffelburg, Laryea; Larin.