L'agente Marco Busiello, intermediario che collabora con il fratello di Arnautovic, ha raccontato a Tuttosport l'interesse della Juventus per l'attaccante del Bologna: "Avevano chiesto informazioni, ma credo sia normale parlando di un grande attaccante nel pieno della sua maturità psico-fisica. Ma il Bologna non ne ha mai voluto parlarne, è sempre stato considerato incedibile; credo che se lo terranno stretto. Mi sembra complicato un ritorno di fiamma della Juve, anche perché Milik è partito molto bene e mi sembra il più in forma".