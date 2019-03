Intervistato da Neue Zurcher Zeitung, il difensore classe '84 dell'Arsenal Stephan Lichtsteiner ha parlato così del suo futuro, essendo in scadenza di contratto a giugno: "E' motivo di soddisfazione giocare in un top club a 35 anni. Ci sono state delle chiacchierate col club, vedremo se si troverà un accordo. Voglio giocare con continuità l'anno prossimo per non perdere il posto in nazionale e, se l'allenatore mi dicesse di non contare più su di me, mi preoccuperei".