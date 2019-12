I recenti risultati negativi hanno portato all’esonero di Unai Emery dalla panchina dell’Arsenal. Il club si è affidato momentaneamente a Fredrik Ljungberg e, mentre è alla ricerca di un successore che galvanizzi ambiente e tifosi, arriva la verità sull'esonero secondo Stephan Lichtsteiner. L’ex terzino di Juventus e dei Gunners, allenato dal tecnico spagnolo lo scorso anno, ha parlato ai microfoni di iSport: “È un buon allenatore, ma ha sbagliato a scontrarsi con le stelle della squadra. Non ha un buon rapporto con loro e non riesce a ottenere il meglio da quei giocatori. Posso dire solo questo di negativo sul suo conto, per il resto ricordo solo cose positive”.