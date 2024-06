Getty Images

Arsenal, UFFICIALE: addio a Cedric ed Elneny

un' ora fa



L'Arsenal annuncia gli addii di tanti calciatori in scadenza di contratto. Tra questi c'è anche qualche nome noto, come Mohamed Elneny e l'ex Inter Cedric Soares. Di seguito il comunicato ufficiale: "In vista dell’annuncio ufficiale della Premier League su tutti i giocatori maschili che saranno in scadenza il contratto con i loro club attuali il 30 giugno, cogliamo l’occasione per ringraziare quei giocatori che ci lasceranno alla fine del mese. Diremo addio ai seguenti giocatori e membri dell'Academy maschili".