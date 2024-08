Arsenal-Wolverhampton: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Si apre la Premier League, con l'alla rincorsa di una vittoria del campionato, sfiorata in più occasioni nelle ultime stagioni. I Gunners guidati da Mikel Arteta daranno il via alla stagione all'Emirates Stadium, dove affronteranno ildi Gary O'Neil.Partita: Arsenal-WolverhamptonData: sabato 17 agosto 2024Orario: 16.00Canale tv: Sky Sport UnoStreaming: Sky Go, NOW TVArsenal-Wolverhampton viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, in streaming sarà visibile su Sky Go e NOW TV.

Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Ødegaard, Rice, Partey; Saka, Havertz, Martinelli.Sa; Doherty, Mosquera, Toti Gomes; Rodrigo Gomes, Joao Gomes, Sarabia, Lemina, Ait-Nouri; Hwang, Strand Larsen.