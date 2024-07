Arthur al raduno della Juventus, ma il suo futuro è segnato: le ultime

Getty Images

Recita così un famoso detto, che nel caso specifico dellasi può applicare bene ad. Il centrocampista brasiliano, che i tifosi bianconeri avevano quasi dimenticato dopo la stagione in prestito alla Fiorentina, è infatti ricomparso questa mattina nel quartier generale del club, prima al JMedical e poi alla Continassa, rispondendo "presente" alla convocazione per il raduno da parte della società che ne detiene tuttora il cartellino.Arthur, per essere estremamente precisi, è comparso pochi istanti prima delle 10.00, insieme a Fabio Miretti e Manuel Locatelli. Eppure - lui come diversi altri compagni - sapeva già prima di oggi che alla Juve non ci sarà spazio per lui, in quanto non rientra nel progetto tecnico nemmeno con. E allora? Allora nulla, bisogna aspettare. I bianconeri, infatti, sono al lavoro da tempo per provare a trovargli una nuova collocazione, eventualmente anche in prestito, ma fino a oggi non si è mosso praticamente nessuno per lui.