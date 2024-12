Getty Images

Non si sporca i guantoni, ma esce di testa ai venti metri e strappa l'ovazione.Trova la presenza stagionale e scatta il coro della curva. Prende il gol all'ultimo)Prende un giallo evitabile, anche se Kargbo gli era sfuggito. Geniale l'assist per Brescianini.Gioca d'anticipo più e più volte con la punta di riferimento, non si passa dalle sue parti.: Come per Toloi, poteva evitare l'ammonizione.Buoni spunti, meriterebbe una chance.

: Gioca perché domenica non ci sarà, causa squalifica. Altro che riposare...Assist d'autore. Gasp lo fa rifiatare dopo pochi minuti della ripresa.: Entra e segna, su schema)Pesca il gol che gli mancava da due mesi e mezzo. Ritrovato.Sfrutta la titolarità, anche lui ne merita tante altre. Doppio gol e assist, chapeau.Poetico, insacca due volte il pallone alle spalle di Pisseri.Si mangia un gol già fatto, ad un metro dalla porta. Altruista quando serve l'assist a Samardzic).

Ha il tacco caldo, lo usa per i compagni. Ma vuole il gol.: Mischia le carte, ne fa riposare parecchi. Ma il risultato non cambia.Pisseri 4,5Piacentini 5Ciofi 5Pieraccini 5Adamo 5(37' st Hraiech) svMendicino 5Bastoni 5(15' st Chiarello) svCelia 5Tavsan 5(15' st Francesconi)6Van Hooijdonk 5Kargbo 6(28' st Ceesay)6All. Mignani 5