Atalanta, Gasperini: "Zaniolo è in crescita ma parla il campo. A Cagliari un po' di fortuna"

“Rimane un obiettivo della stagione anche per la formula stessa con cui è costruita, c’è l’opportunità di arrivare subito in alto": cosìai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia degli ottavi di finale di Coppa Italia nella gara che la sua Atalanta giocherà con il Cesena, di scena domani alle 18.30 al Gewiss Stadium di Bergamo."C’è molta discussione su questo, se si parla di scudetto non è che uno è o si sente più forte, noi giochiamo le nostre gare, facciamo il massimo, il meglio, ci sono tante squadre che lottano in pochi punti, noi abbiamo collezionato una serie notevole ma dopo sedici giornate in campionato quando dobbiamo arrivare a 38 gare parlare di scudetto non aggiunge niente".

"Nel primo tempo abbiamo avuto un po’ di fortuna, che a volte conta per tutti, nella ripresa abbiamo fatto bene meritando il vantaggio e altre situazioni, non si viaggia mai in una direzione sola nelle gare"."Sono trofei importanti per me le dichiarazioni di De Roon, io arrivo dal settore giovanile, il mio obiettivo era migliorare i giocatori e vederli arrivare su traguardi più alti ma non è solo merito mio ma di tutto l'ambiente Atalanta che li aiuta a crescere con serenità, e poi è merito dei giocatori che hanno i mezzi".

"Sono due gare che va a segno, sotto l'aspetto atletico e dinamico è cresciuto, arriva da un lungo infortunio, quello che parla è sempre il campo, è in un momento di crescita, poi ci sono le partite, noi abbiamo pazienza e fiducia di aspettare tutti. Dobbiamo diventare sempre più forti come squadra, se poi questo basterà per raggiungere traguardi più alti saremo contenti".