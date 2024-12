Getty Images

Tutto troppo facile per l'Atalanta che rifila un sonoro 6-1 al Cesena in questi ottavi di finale della Coppa Italia 2024/25 in una partita senza storia fin dalle battute iniziali della gara. I ragazzi di Gasperini indirizzano il matche nei primi 8 minuti andando a segno con Zappacosta e De Ketelaere dando il via alla goleada. Mignani opta per il turnover dopo le fatiche col Cosenza e paga subito dazio con i nerazzurri che dilagano fino al 4-0 a fine primo tempo frutto della doppietta di De Ketelaere e del primo dei due gol di Samardzic. Il serbo siglerà infatti anche il momentaneo 6-0 seguti al pokerissimo di Brescianini. Di Ceesay a partita finita il gol della bandiera cesenate. L'Atalanta accede quindi ai questi di finale della Coppa Italia dove affronterà il Bologna.

Gol della bandiera per il Cesena con Ceesay che in contropiede viene servito da Francesconi e in diagonale batte Rossi.Ancora Samardzic, che questa volta riceve palla in area sulla destra, salta secco il suo marcatore e lascia partire un bolide di destro che si infila alle spalle del portiere.Altra grande azione dell'Atalanta che porta Zaniolo al tiro al volo di sinistro al limite dell'area piccola, ma questa volta Pisseri dice no.Schema su punizione con De Roon che serve sulla linea Toloi il quale manda in porta Brescianini. Il neoentrato batte da distanza ravvicinata Pisseri!

Primi cambi per Gasperini dentro Brescianini e ZanioloÈ Atalanta show con Samardzic che dialoga sulla trequarti con Retegui e poi affonda in area per De Ketelaere che di prima calcia rasoterra e incrocia trovando prima il palo e poi il gol. Che azione!Questa volta Samardzic ce la fa. Palla dalla sinistra di Pasalic per l'ex-Udinese che a centro area di prima tira in porta trovando la deviazione di Pieraccini che non lascia scampo a Pisseri.Pericolosissima azione offensiva dell'Atalanta che porta al tiro Samardzic dal limite dell'area, ma il suo sinistro a giro sfiora il palo.

Pasalic ci prova di testa su cross di Samardzic ma non riesce a far male a Pisseri.Subito il raddoppio di De Ketelaere con il belga che taglia il campo dalla destra saltando un uomo, chiede e riceve l'uno due in area con Retegui e calcia di prima di destro a giro sul palo lontano battendo Pisseri.Zappacosta! Percussione dalla sinistra con Zappacosta che dialoga con Palestra ed entra in area vincendo un rimpallo su Adamo e trovando poi la conclusione ravvicinata che non lascia scampo a Pisseri.TABELLINOAtalanta-Cesena 6-1Marcatori: 4' Zappacosta (A), 8' De Ketelaere (A), 27' Samardzic (A), 35' De Ketelaere (A), 54' Brescianini (A), 72' Samardzic (A), 90' Ceesay (C)

Assist: 8' Retegui (A), 27' Pasalic (A), 35' Samardzic (A), 54' Toloi (A), 72' Zappacosta (A), 90' Francesconi (C).ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio (78' Rossi); Toloi, Hien (64' Sulemana), Djimsiti (64' Godfrey); Palestra, De Roon, Pasalic (52' Brescianini), Zappacosta; Samardzic, De Ketelaere (52' Zaniolo); Retegui.A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Bellanova, Kossounou, Vlahovic.All.: Gasperini.CESENA (4-3-2-1): Pisseri; Ciofi (74' Curto), Piacentini Pieraccini, Celia; Bastoni (60' Chiarello), Francesconi, Mendicino, Adamo (82' Hralech); Tavsan (60' Francesconi), Kargbo (74' Ceesay); Van Hooijdonk. Allenatore: Michele Mignani.

A disposizione: Antonucci, Berti, Calo, Donnarumma, Klinsmann, Mangraviti, Prestia, Siano.All.: MignaniArbitro: Daniele Perenzoni di RoveretoAmmoniti: Djimsiti (A), Bastoni (C)