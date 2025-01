Atalanta, è fatta per l'arrivo di Maldini: ecco quanto incassa il Milan

Getty Images

. La notizia non è ancora ufficiale, ma è solo una questione di tempo, che ha interrotto il suo prestito dal Galatasaray per firmare con la Fiorentina. Il costo dell'operazione si aggira, un trasferimento che fa felice anche il Milan.Furlani e Moncada, infatti, la scorsa estate avevano ceduto il figlio di Paolo, ex giocatore e dirigente del Milan, al Monza a titolo gratuito,. Soldi che verranno reinvestiti per l'arrivo di una nuova punta (Gimenez del Feyenoord è in vantaggio su Lucca dell'Udinese).

In questa stagione Maldini ha giocato 20 partite, con 3 gol e 1 assist. Ha esordito con la maglia della Nazionale il14 ottobre 2024, contro Israele vinta per 4-1 allo Stadio Friuli di Udine, subentrando al posto di Raspadori al 73°. Per lui stravede Spalletti, che lo scorso ottobre parlò così di lui: "Ha la giocata bella incantevole e poi regge botta nei contrasti, sa metterti il naso davanti e poi diventa difficile riprenderlo. Sa giocare benissimo con le spalle alla difesa avversaria: a volte si assenta dal gioco ma io vedendolo giocare con continuità gli ho trovato una crescita abbastanza importante".