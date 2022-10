Comincia da martedì il cammino dell'Atalanta in vista della sfida di sabato (ore 20,45) con il Sassuolo, valevole per la decima giornata di Serie A. La squadra di Gasperini si ritroverà al 'Centro Bortolotti' di Zingonia, senza i tanti indisponibili ma con un possibile ritorno: Berat Djimsiti, come preannunciato dal mister nerazzurro alla vigilia della trasferta di Udine, è vicino al rientro in gruppo.