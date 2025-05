Getty Images

Venezia, problema per Busio: non gioca contro la Juventus, le condizioni

Federico Targetti

36 minuti fa



Il Venezia ha perso una pedina importante poco prima dell’inizio della gara contro la Juventus, valida per la trentottesima giornata di Serie A e per le speranze salvezza dei lagunari. Gianluca Busio, infatti, pur essendo indicato tra i titolari non ha cominciato la partita.



Il classe 2002 ha subito un infortunio, più in particolare un risentimento muscolare, che lo ha costretto rinunciare addirittura alla panchina. Di Francesco, al suo posto, ha scelto Doumbia con Ellertsson e Nicolussi a centrocampo,