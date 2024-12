Atalanta, De Ketelaere: "Gol? Non è mai fallo su Theo Hernandez"

Getty Images

L'batte 2-1 ilnell'anticipo della 15esima giornata di Serie A e lo fa anche grazie all'ex.sblocca l'incontro di testa, un gol contestato dai rossoneri per un presunto fallo su, ma il belga non la vede così: "".Il fantasista della Dea è intervenuto a Sky Sport al termine della gara: le dichiarazioni di De Ketelaere.- "Loro hanno protestato, secondo me vado in alto e sono lì con le mani. Quello non è mai fallo".- "Ho segnato contro il mio ex club e sono contento, sono felice soprattutto per la vittoria".

- "Abbiamo la fiducia di poter vincere in ogni partita, si vede in campo. Abbiamo vinto anche contro questo Milan che è molto forte".- "La tattica dipende un po' dall'avversario, oggi ho giocato contro Thiaw e mi sento bene quando posso andare un po' all'esterno e cercare il mio spazio".- "Sono diverse cose. Tutti pensano sia solo una ma non è così. Il primo è perchè ero da un anno di più in Italia ma anche il modo di giocare: sto più alto e gioco più libero, mi sento più importante durante la partita".