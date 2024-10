Getty Images

Non solo il problema all'anca per Berat Djimsiti: l'batte lo Shakhtar Donetsk, ma perde anche Odilon, per via di un infortunio che, a occhio, sembra di entità maggiore di quello occorso all'albanese.All'83esimo minuto, infatti, l'ivoriano arrivato in estate dal Bayer Leverkusen si è accasciato a terra dolorante facendo il gesto del cambio dopo uno scontro evitato con Carnesecchi in uscita, accusando un. Al suo posto è entrato Godfrey, che probabilmente dovrà sostituirlo anche in campionato contro il Genoa sabato.