Atalanta, Gasperini: "Abbiamo sofferto, ma la reazione e i cambi hanno svoltato la gara"

, allenatore dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista a DAZN al termine della sfida vinta contro il Monza al Gewiss Stadium:GARA - “La partita è stata difficile, molto per merito del Monza che l’ha interpretata con energia e attenzione. Nel primo tempo abbiamo sofferto, anche se non ci hanno creato grandi problemi facevamo fatica a costruire situazioni pericolose. Sugli esterni, giocando anche tante partite, avevamo difficoltà. Nel secondo tempo le energie fresche sono state determinanti. Sono felice per Zaniolo, che ha fatto una partita importante. Samardzic e Zappacosta hanno fatto gol, Cuadrado ci ha dato energie e anche Kossounou ha fatto bene. È stata una partita molto importante questa sera”.

REAZIONE - “Noi abbiamo un nucleo molto solido, soprattutto in difesa e a centrocampo. Ci dà sempre una robustezza e una competitività molto buona. Poi è chiaro che quando incontri squadre in condizione e motivate, non è sempre possibile fare bene dall’inizio. Magari le partite fossero tutte come quelle con il Verona e il Genoa. Questa sera tutti quelli che sono entrati hanno portato un contributo determinante. Oggi si gioca in sedici veramente, non più in undici”.“Abbiamo fatto un bel filotto di partite che ci ha permesso di risalire la classifica e abbiamo approfittato di un calendario con partite in più in casa. Adesso arrivano anche degli scontri importanti. Quello di Napoli e poi la Champions League, un chiodo fisso al quale non possiamo non pensare. Vivremo un’altra settimana in cui non ci faremo mancare niente, compresa la partita con l'Udinese".