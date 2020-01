"Oggi era importante vincere per la classifica e allungare lo spazio con quelli dietro, poi il campionato italiano non ha questi risultati di frequente. La squadra sta vivendo un periodo straordinario, ha un approccio alle gare con fiducia, tecnica e qualità e ha la potenzialità di ripetersi nel girone di ritorno, dovremmo essere bravi a crederci per dare continuità all'Europa". Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato al termine della sfida vinta contro il Parma.



"Oggi per la prima volta ho pensato che avrei potuto anche sedermi, facevano tutto loro" spiega un soddisfatto Gasperini. Che però, ha qualche rammarico per alcuni punti persi, come a Bologna: "Abbiamo perso punti lì, così come con la Sampdoria, non tutte le partite filano per il verso giusto, 34 punti comunque non sono pochi e le prime sei gare le abbiamo giocate fuori".



CORSA EUROPA - ​"Campionato molto battagliato, Juve e Inter sono di un altro livello, la Lazio ha vinto, il Napoli credo che possa dare battaglia, non sarà facile per gli altri rimontarci se ci ripeteremo, noi dovremo tenerci nel livello d'Europa".



DIFESA - "Quando te la vedi con Djimsiti, Palomino, Toloi non è facile per nessuno. All'inizio abbiamo preso tanti gol strani, adesso invece abbiamo la concentrazione giusta, forse siamo la squadra a cui hanno tirato meno in campionato verso lo specchio".



GOSENS - "Gosens ormai è un giocatore da grande squadra, è cresciuto sotto l'aspetto tecnico, non c'è limite, la squadra è cresciuta, noi non stiamo segnando su calcio da fermo, però la qualità dei gol è veramente alta, frutto della costruzione e della precisione, poi siamo pochi, questi giocatori sono tutti dei titolari, in questo momento siamo mentalmente molto forti e carichi, abbiamo grandi qualità".



KULUSEVSKI - "Credo che Dejan possa diventare un giocatore importante con futuro grandioso, ha qualità atletiche e una potenza unica che nessuno ha in Prima Squadra. Per me sarà un grande centrocampista e la Juve ha fatto un grande investimento, l'Atalanta ha fatto bene a darlo al Parma, lì ha potuto giocare e sbocciare, all'Atalanta sarebbe stato più difficile, nella Juve può giocare titolare fin da subito".



ZAPATA - "Perderlo per qualche mese non è stato facile, ma oggi è tornato e spero che nel ritorno stiano tutti bene senza assentarsi per tre mesi".