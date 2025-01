Getty Images

"La cosa migliore forse è giocare subito anche perché questa è una partita di Champions dove noi abbiamo fatto un bel percorso fino ad adesso ma", cosìalla vigilia della gara con lo, settima partita di Champions dove i nerazzurri cercano i"L’anno scorso sono state due gare difficili ed equilibrate, è cambiato qualche giocatore e l’allenatore ma il nucleo è rimasto,in tutte le gare ha perso solo di misura, dovremo avere le energie migliori per raggiungere il traguardo".

"Io mi aspetto una squadrae che ha voglia di giocare dopo un periodo di inattività, mi aspetto una squadra preparata, che corre, dobbiamo essere molto attenti e trovare grande concentrazione e attenzione, avrà delle difficoltà, è facile preparare le gare con Juve e Napoli, qua inveceper chiudere il discorso qualificazione non ancora chiuso"."Carnesecchi è un ragazzo die di qualità migliore,come ragazzo e continua a migliorarsi con grande umiltà, fa parate importanti, ne ha fatte tante decisive".

sta facendo bene, è entrato benissimo con la, ha fatto una gara di livello con il. Finora l'ho preferito più avanzato come, anche perché ha un sinistro determinante, è giovane ma di grande talento e può occupare questo ruolo lasciato vacante da, che ha fatto ancheinvece è più una mezzala perchè ha caratteristiche diverse, Samardzic ha dimostrato di avere tenuta, resistenza e valori tecnici altissimi"."Perparlano i numeri, la varietà dei gol fatti, adesso ha avuto questo intoppo ma è rientrato bene subito,era vicino per continuità ma poi ha avuto due intoppi consecutivi in un mese, aveva lo sprint dei giorni migliori ma ha dovuto rallentare, nell’andare della stagioneha una caratteristica che manca agli altri, mache è cresciuto molto ed è il momento di lanciarlo in una gara importante, sarà una sorpresa per il ritorno".