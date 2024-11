Atalanta, Gasperini: "Non sottovalutiamo nessuno. Sintetico? Dobbiamo adattarci"

Getty Images

, tecnico dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio della partita contro lo Young Boys: ". Quest'anno non stanno facendo un grande campionato, ma negli ultimi anni hanno vinto sette volte in patria. Sarà una partita di Champions League contro i campioni di Svizzera. Mi aspetto un avversario aggressivo, pimpante e veloce. Lo Young Boys avrà anche lo stadio dalla sua parte, giocare in trasferta per questo non è mai semplice".

COLLEY - "Mi fa piacere, è un ragazzo strepitoso. Con noi ha fatto un bel percorso, partendo dalla Primavera dell'Atalanta. Ha vissuto diversi allenamenti e condiviso lo spogliatoio con la nostra prima squadra"."Non lo so. Non giochiamo da tanto tempo su questa superficie, ma dobbiamo adattarci. Contano molto anche altri fattori, il campo è questo e quindi ci adattiamo"."E' normale e giusto che sia così. Se non prendi gol fai risultato, ma se subisci e ne fai uno in più degli altri va bene uguale".