Atalanta, Gasperini pesca dall'Under 23: ecco i giovani più promettenti

Per due ragioni. Prima di tutto, perché il cammino europeo fatto negli ultimi anni, la vetrina della Champions, la Coppa vinta e la cura Gasperini hanno resoda giocatori di una certa caratura. E in secondo luogo perché, per gli stessi motivi di cui sopra,e con esperienza internazionale alle spalle.Così,che arrivano oggi in prima squadra, a differenza di qualche anno fa, quando sbocciavano dal vivaio, si facevano notare proprio con l'Atalanta, per poi emigrare altrove. L'anno scorso però il club ha formatouna sorta di seconda Atalanta che, "anche se il campionato di Serie C", come dice il Gasp, "non è allenante per la Serie A", all'occasione presta i suoi giocatori alla prima squadra.i giovani per un'esperienza da inserire nel curriculum, come la prova dicontro il Rakow in Europa League, l'Atalanta per il riposo concesso ai big, e Gasperini per nuove sfide da vincere con i talenti del futuro che lui sa già vedere.

Per questo motivo ha deciso di aggregare alla lista dei convocati nerazzurri ben tre giocatori dell'Under 23 e altri due giovani. Oltre ache ormai ha il posto fisso in prima squadra anche se ci gioca poco: tre presenze la scorsa stagione e un gol, proprio contro il Rakow in Europa. Tre giovani però hanno destato particolare attenzione nello staff del Gasp: si tratta di. Il primo è un nome caldissimo: era davvero a tanto così, ma il ruolo da secondo in Liguria non convinceva né il giocatore né il club bergamasco. Un ventunenne di indubbie qualità, che può crescere alle spalle di Carnesecchi, altro gioiello del vivaio orobico.39 in 40 presenze, con 14 clean-sheet.invece è un esterno destro classe 2005 che ha sì tanti estimatori, ma anche una grande voglia di bruciare le tappe. E la dirigenza,proprio su quella fascia, potrebbe anche decidere di dargli una chance., oltre alla gara disputata in Europa League contro il Rakow. Il Gasp si prenderà tutto il tempo in questo ritiro per valutarlo e capire se trattenerlo o cederlo a una corteggiatrice in Serie B. C'è poi, un altro astro nascente di cui si è spesso parlato per le qualità sotto porta: la punta classe 2005 arrivata lo scorso gennaio dale piace molto al Gasp che ha convocato il centravanti spagnolo già tre volte in prima squadra (due in Serie A, una in Coppa Italia).

Dai prestiti in Serie B sono rientrati, e convocati dal tecnico di Grugliasco, anchel'uno è il centrocampista reduce da una buonissima stagione al, l'altro,è l'ex capitano delche ad Ascoli non sta più trovando spazio ed è in cerca di riscatto. Se non in prima squadra, di sicuro in Under 23.