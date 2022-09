Come già noto, sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova a dirigere Roma-Atalanta, settima giornata di Serie A, in programma domenica alle ore 18,00 allo 'Stadio Olimpico'. Il fischietto classe '84 ha già incrociato sette volte in carriera i nerazzurri di Gasperini, con quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta: l'ultimo incontro della Dea diretto da Chiffi risale allo scorso campionato, Torino-Atalanta 1-2 del 21 agosto 2021.