L'attaccante portoghese Francisco Trincão, nel mirino dei bergamaschi in questa ultima fase di calciomercato, si sta allontanando dall'Atalanta. Allo Sheraton Hotel infatti Luigi Sorrentino, agente e scopritore del gambiano classe 1998 Musa Barrow, si è lasciato sfuggire che il giovane nerazzurro al momento non si muove e, se le cose non cambieranno entro le 22, rimarrà a Zingonia.



Questo perché il Braga, squadra in cui milita Trincão, ha fatto un passo indietro e non vuole più cedere il suo attaccante. La squadra orobica quindi, senza un sostituto, non si priverà della punta gambiana.