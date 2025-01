AFP via Getty Images

Atalanta, infortunio alla spalla per Scalvini: fuori in barella nel finale contro il Barcellona

Federico Targetti

un minuto fa



L'Atalanta deve fare i conti con un altro problema fisico: Giorgio Scalvini, subentrato nella ripresa della gara di Champions League contro il Barcellona, ha dovuto lasciare il campo in barella nel finale, senza più cambi per Gasperini, a causa del dolore alla spalla.



All'88', dopo un contrasto aereo in occasione di un angolo per i catalani, Scalvini è rimasto a terra ed è stato medicato, senza però riuscire a rimettersi in sesto per portare a termine la gara. C'è preoccupazione per le condizioni del difensore, che a giugno 2024 si è rotto il crociato e dopo il rientro ha già avuto problemi alla spalla. Dopo Kossounou e Lookman, un altro infortunio per la Dea.