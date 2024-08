L'Atalanta si inserisce per Prass: sfida a Bologna e Hoffenheim, lo Sturm Graz fissa il prezzo

AFP via Getty Images

CHI E' PRASS: IL JOLLY DELL'AUSTRIA "NATO" SULLE SPIAGGE ITALIANE

I fari del mercato sono puntati su: dopo ilanche l'mette gli occhi sul gioiello austriaco dello, ma i due club italiani devono fare i conti con la forte concorrenza dalla Germania.I rossoblù sono da tempo sul classe 2001, centrocampista impiegato ormai sempre più stabilmente come esterno sinistro. Proprio in quel ruolo si è messo in mostra con la sua nazionale durante Euro 2024, un rendimento che ha solo consolidato l'interesse della squadra guidata da Vincenzo Italiano. Che, però, non è sola nella corsa al 23enne: la concorrenza è folta e sempre più agguerrita.

- Secondo Sky Sports DE, l'sta accelerando per Prass ed è in trattativa avanzata con lo Sturm Graz, l'operazione non è ancora chiusa e si cerca l'accordo definitivo.- Resta da convincere infatti lo Sturm Graz, fermo sulle proprie posizioni: il club austriaco non scende dalle proprie pretese economiche, servonoper Prass, sotto contratto fino al- Il Bologna deve fare i conti con l'affondo dell'Hoffenheim ma non solo, perché secondo l'emittente tedesca altri club si stanno facendo avanti per Prass. Il, ma soprattutto l'che ha avviato i contatti. Un inserimento da non sottovalutare quello che della Dea, che nelle ultime ore sta chiudendo la cessione dialpere può dunque tornare sul mercato per regalare nuovi esterni a Gian Piero Gasperini.

I numeri di Prass nella stagione 2023/24 con lo Sturm Graz: 47 presenze complessive, con 9 gol e 9 assist.