Atalanta-Inter: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Gewiss Stadium tra Atalanta e Inter. Le lombarde nerazzurre si giocano un pezzo importante di scudetto: in caso di vittoria dei bergamaschi, che non trionfano in casa da quasi tre mesi, l'Inter capolista verrebbe agganciata a quota 61. Se però Inzaghi riuscirà a vincere ancora una volta (il Gasp da tecnico della Dea l'ha battuto solo 2 volte in 9 anni) la Beneamata potrà prendere il largo a +6. Togliendo, almeno sul piano del morale, una candidata alla corsa al tricolore, che dopo l'Inter deve affrontare la Fiorentina e la Lazio. De Roon e compagni però sono reduci dalla vittoria esaltante e schiacciante contro la Juve, 4-0 all'Allianz Stadium, mentre i milanesi hanno passato gli ottavi di Champions contro il Feyenoord in scioltezza facendo riposare anche Bastoni, Barella e Lautaro.

Partita: Atalanta-InterData: domenica 16 marzo 2025Orario: 20.45Canale tv: DAZN, DAZN 1 (canale numero 214 Sky)Streaming: DAZN, in chiaro e gratisCarnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman, Retegui. All. Gasperini.Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

con un'alternativa in meno in attacco a causa della sua lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Indisponibili per infortuni ancheche stanno continuando le terapie. In casa Inter ci saranno invece quattro assenti certi e di peso al Gewiss Stadium: Dche resta in dubbio dopo l'infiammazione al ginocchio e il lavoro a parte di questi giorni.La gara tra Atalanta e Inter sarà trasmessa gratis su Dazn: si tratta della quarta partita del campionato in corso che l'emittente consentirà di godersi in modalità free. Sarà necessario scaricare l'app per smart tv compatibili, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Chi è abbonato sia a DAZN sia a Sky potrà vedere la partita su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

Atalanta-Inter sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN, tramite l'app su dispositivi mobili o collegandosi al sito.La telecronaca della partita è affidata a Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.