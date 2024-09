Atalanta, la lista Champions: ufficiali le scelte di Gasperini. Fuori Scamacca e Sulemana, Scalvini in lista B

Ancheha consegnato nella tarda serata di ieri la sua lista dei 25 calciatori che prenderanno parte alla prossima superche prenderà il via dopo la sosta per le nazionali con la prima giornata che sarà distribuita su 3 giorni.affronterà Real Madrid, Arsenal Barcellona, Celtic, Sturm Graz, Shakhtar Donetsk, Young Boys e Stoccarda e lo farà senza bomberche, almeno per ora, non è stato incluso nell'elenco.L'attaccante italiano non è l'unico escluso illustre in quanto anche Sulemana neo acquisto estivo, che però è stato sacrificato in favore diche, non avendo lo status di giovane under, non ha potuto essere iscritto in Lista B.

Chi è stato incluso in Lista B è invece un altro infortunato di lusso, ovvero, ancora alle prese con il recupero dal suo infortunio, ma che non occupando uno slot è stato comunque premiato con l'inserimento nella lista dei giovani da vivaio.: Carnesecchi, Rui Patricio, Rossi: Hien, Kossounou, Godfrey, Djimsiti, Kolasinac, Toloi: Bellanova, Ruggeri, Zappacosta, Cuadrado, Pasalic, Ederson, Samardzic, De Roon, Brescianini: De Ketelaere, Lookman, Vlahovic, Zaniolo, Retegui

Scalvini, Palestra