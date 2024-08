Getty Images for Lega Serie A

Atalanta, Marino: "Anche questa volta impareremo qualcosa in Champions. Ma sono dispiaciuto umanamente per..."

un' ora fa



"Siamo pronti, ho minacciato Buffon nei corridoi dopo il sorteggio. Scherzi a parte, abbiamo raccontato una pagina importante della storia anche stasera, giocare contro squadre così, come Real Madrid e Barcellona, è qualcosa di unico e meraviglioso. Il campo dirà chi è più bravo. Cercheremo di metterli in difficoltà, come sempre". Lo ha dichiarato il dg dell'Atalanta, Umberto Marino, a Sky Sport dopo i sorteggi di Champions League.



"Giochiamo contro squadre fantastiche con ambienti e stadi stupendi, cercheremo di imparare da questi grandi club, in campo e fuori, come sempre. Un aneddoto? Non ho parlato con gli avversari, ma quelli del Liverpool mi hanno detto che non volevano tornare a Bergamo (ride, ndr)" ha spiegato. Poi è stato interpellato su ultime vicende di calciomercato: "C'è un po' di dispiacere, umanamente, ma la cosa che conta di più è l'Atalanta, la nostra filosofia e l'ambiente che si crea attorno alla squadra. questi sono valori forti, lavoriamo duramente, la nostra è una piccola realtà che affronterà i colossi del calcio europeo".