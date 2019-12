In casa Atalanta continua a tenere banco il caso Zapata. Assente da quasi due mesi per un problema muscolare all'adduttore destro, l'attaccante colombiano, tornato da pochi giorni a Siviglia per curarsi, ha voluto fare chiarezza sulle sue condizioni fisiche con un messaggio sul proprio profilo Instagram, pubblicato attraverso le Stories: "Non è vero che sono guarito e non sono ancora rientrato perché ho paura a calciare. La verità è che sfortunatamente ho avuto una piccola ricaduta che ha prolungato i tempi di guarigione, ma sto lavorando per rientrare il prima possibile. In questi giorni ho letto molte cose inesatte. Non vedo l'ora di tornare per dare una mano ai miei compagni. Forza Atalanta!".