Atalanta, Percassi: "Big europee sui nostri gioielli? Il rischio c'è, ma non vogliamo toccare la rosa"

, amministratore delegato dell', è intervenuto a Sky Sport e DAZN prima della sfida con il Milan, valida per la 15esima giornata di Serie A: le sue dichiarazioni.- "Siamo contenti: quest'anno è partito molto bene, ma è appena cominciato. Siamo contenti di cosa abbiamo fatto ma il percorso è molto lungo. Ogni partita è difficile e competitiva: questa sera affrontiamo una grande del calcio italiano".- "Sono gare che si giocano sui dettagli, per noi ogni punto ha un significato importante".

- "In questi anni l'Atalanta ha ottenuto dei risultati straordinari partita dopo partita, il nostro approccio è il medesimo: guai a cambiare il nostro modo di fare. Il nostro obiettivo è non avere rimpianti e dare il massimo".- "Da amministratore delegato posso solo ringraziare mio padre e Pagliuca che ci mettono nelle condizioni di lavorare al meglio e dando disponibilità nel fare investimenti importanti sia nella squadra che nelle infrastrutture. L'Atalanta di oggi è figlia dei meriti in campo ma anche dal supporto dei grandi investimenti fatti: siamo con uno stadio fantastico, un centro sportivo importante e una rosa di giocatori significativa".

- "Quello di cui siamo orgogliosi è di poter giocare contro una grande del calcio italiano nel nostro stadio completamente ristrutturato. E' tutto esaurito, sarà una grande serata di calcio per la nostra città".- "Non si può mai escludere, la volontà della società è di non toccare la rosa. Siamo contenti del reintegro di Scalvini, aspettiamo con grande attesa Scamacca, che tornerà a fine gennaio e sarà come un nuovo acquisto".

- "C'è un grande senso di appartenenza da parte di tutti i protagonisti. L'Atalanta è questa, è appartenenza ad una fede. La tifoseria ci vuole molto bene e con grande educazione ci spinge a fare il massimo, con un gruppo di giocatori che rappresenta l'identità del nostro territorio. E' bello vivere serate di questo tipo con la speranza di raccogliere punti".