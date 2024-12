Getty Images

Atalanta, Percassi: "Con Gasperini qualcosa di unico, entrambi ne abbiamo beneficiato. Il futuro..."

Gianluca Minchiotti

27 minuti fa



Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, parla ai microfoni di Sky prima del match con l'Empoli: "Ogni giornata ci sono squadre che continuano a vincere. Per mantenere questa posizione importante non è fondamentale il calendario o giocare prima o dopo di altre. Dobbiamo provare a continuare su questa strada".



Sul rapporto del club con Gian Pieri Gasperini: "Noi dobbiamo pensare al presente. Il futuro verrà dopo questa stagione. La sinergia tra Atalanta e Gasperini è qualcosa di unico: entrambi hanno beneficiato di questo matrimonio che sta continuando a regalare soddisfazioni. Dobbiamo avere umiltà e continuità: la disponibilità di Pagliuca e Percassi è fondamentale per la realizzazioni di fattori come stadio e centro sportivo".