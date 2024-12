Getty Images

Atalanta, Percassi racconta: "Così abbiamo preso Retegui in un lampo"

34 minuti fa



L'ad dell'Atalanta Luca Percassi, intervenuto a Dazn prima della gara in casa della Roma, ha raccontato la genesi del colpo Retegui, attualmente capocannoniere della Serie A con 12 reti nelle prime 13 giornate:



“Dall’infortunio di Scamacca sono passate poche ore e fortunatamente Mateo è arrivato a Zingonia. L’abbiamo apprezzato da avversario ma l’abbiamo seguito anche in Argentina. Ci aveva colpito il suo fiuto del gol poi come tutte le cose ci sono circostanze fortunose che ti permettono di chiudere la trattativa in questi tempi. Speriamo che Scamacca torni il prima possibile ma siamo riusciti a portare a casa un combattente dallo spirito dell’Atalanta. Con Toni D’Amico ci siamo spesi molto. Siamo contenti e andiamo avanti a lavorare”.