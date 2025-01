Atalanta, Percassi: "Koopmeiners? Un finale che non ci meritavamo". L'olandese subissato dai fischi

Getty Images

Come previsto, i tifosi dell'non perdonano, ex nerazzurro che stasera si presenta al Gewiss Stadium con la maglia della. Il centrocampista olandese, infatti, è stato beccato dallo stadio con fischi e sfottò. Di lui, poi, ha parlatoa Dazn."La storia che ci ha legato a Koop è stata molto positiva poi finita in un modo che probabilmente l’Atalanta non meritava. Penso però che il giocatore sia molto forte e importante e darà sicuramente un contributo importante alla Juventus nel presente e nel futuro".

"Se quando abbiamo rilevato l'Atalanta ci aspettavamo tutto questo? Onestamente no. Sicuramente, fin dal primo giorno, ci abbiamo dedicato anima e cuore. Nel mondo dello sport tutto quello che si fa va conquistato partita dopo partita: dobbiamo guardare il presente e il futuro, che è molto impegnativo".