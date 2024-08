Atalanta scatenata: offerte per Wesley e Danso

Getty Images

L'Atalanta vuole chiudere un doppio colpo in tempi rapidi per regalare a Gian Piero Gasperini una rosa quanto più completa possibile. O'Riley è da tempo il sostituto ideale di Koopmeiners, ma oltre a lui servono anche un terzino al posto di Pubill che non ha superato le visite mediche e anche un difensore centrale.Secondo O Globo ilha accettato l'offerta daper il terzino destro(20 anni), meglio noto con il semplice nome d'arte di. Ora sarà il giocatore con il suo entourage a prendere una decisione definitiva per il passaggio in Europa e sulle commissioni si dovrà lavorare ancora parecchio.

Per la difesa, invece, è stata presentata un'offerta da 20 milioni di euro al Lens per il centrale austriaco. Classe 1998, da tempo accostato e corteggiato anche dall'Inter, conta 86 presenze con il Lens e 23 con la nazionale con cui è stato protagonista anche all'ultimo Europeo. La Uefa lo aveva inserito nella lista dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2020.