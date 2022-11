City, Atletico, Liverpool, Bayern, Juventus e ora anche Inter: il difensore e centrocampista dell'Atalanta classe 2003 Giorgio Scalvini è il più ambito sul mercato tra i nerazzurri.



Non per gennaio però, Percassi lo vuole trattenere almeno fino a giugno, solo in estate verranno valutate offerte sui 30 milioni di euro. L'idea di Marotta e Ausilio però è quella di imbastire un'operazione in prestito con obbligo di riscatto,che per le regole vigenti non potrebbe superare i dodici mesi di durata. L'Inter potrebbe giocarsi anche la carta Fabbian, rivelazione della Reggina di Inzaghi, che piace ai bergamaschi.