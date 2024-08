Atalanta, ufficiale la cessione di El Bilal Touré allo Stoccarda: la formula dell'affare

Getty Images

L'si muove in uscita e riorganizza la propria batteria di attaccanti. Tra le varie situazioni ancora aperte c'era quella legata ad, attaccante maliano arrivato l'anno scorso dall'Almeria per circa 30 milioni (l'acquisto più costoso della storia dell'Atalanta). Ora, ecco l'attesaIl centravanti classe 2001 lascia Bergamo dopo una stagione travagliata, dove - anche causa infortunio - non ha trovato il feeling giusto con Gianpiero Gasperini. E così per lui inizia una nuova avventura in un nuovo campionato:

Der VfB verstärkt sich in der Offensive: El Bilal #Touré wechselt auf Leihbasis für die kommende Saison von Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo an den Neckar. Herzlich willkommen, El Bilal!

Zur Meldung: https://t.co/9y7c47otTz#VfB | @El_bilal9 pic.twitter.com/hUkiUFmEp1 — VfB Stuttgart (@VfB) August 23, 2024

"Atalanta BC comunica di aver ceduto a VfB Stuttgart - a titolo temporaneo con diritto di opzione - le prestazioni sportive del calciatore El Bilal Touré, 22enne attaccante maliano. Il Club augura a El Bilal le migliori soddisfazioni per questa nuova esperienza professionale in Germania".Sul sito dello Stoccarda, si leggono anche le prime dichiarazioni del giocatore: "Sono felice di indossare la maglia dello Stoccarda per la prossima stagione. Questo è un grande club con grandi tifosi. Non vedo l'ora che arrivi la Bundesliga e ovviamente la Champions League. E non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra".