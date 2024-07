Atalanta, un ritorno che piace a Delio Rossi

Getty Images

, un ruolo sempre più importante negli ultimi tempi, soprattutto dopo la cocente eliminazione dell'Italia all'Europeo,, parla al passato e richiama alla mente dei nerazzurri il nome diSarà infatti un ruolo incarnato proprio da suo figlio, Dario. Il rapporto tra il padre e il club bergamasco in effetti è fortemente radicato: Delio Rossi ha infatti allenato l’Atalanta da subentrato. La squadra alla fine retrocesse, ma non prima di aver sfiorato una salvezza quasi impossibile, con soli 28 punti conquistati in 24 partite.

Suo figliosarà quindi il nuovo capo scouting del club nerazzurro. Dopo l’esperienza al Bologna, arriva a Bergamo e sarà ufficialmente operativo già nelle prossime ore. Darà una mano aappena premiato dall'ADISe, l'Associazione italiana direttori sportivi, insieme a Piero Ausilio (Inter) e Giovanni Sartori (Bologna). Insieme all'amministratore delegatoe con il parere sempre puntuale dii sui ruoli da prendere per rinforzare la rosa, comporrà la squadra di mercato che solo pochi mesi fa ha dovuto salutare