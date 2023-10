Al Gewiss Stadium doveva essere servitoe invece l'Atalanta ha affrontato una squadra cheIn tutti i sensi, libera da pressioni internazionali, ma anche innocua e mansueta per larghi tratti della gara. Tanto che la squadra di Gasperini ha, per tre volte, 'rischiato' vittoria e sorpasso: clamorosi i due errori sotto porta di Zappacosta e Koopmeiners, bella la parata e la conseguente traversa su punizione di Muriel.le occasioni saranno di meno, i loro attacchi in profondità molti di più.sono ormai i 'pigliatutto' della mediana, da dove lanciano le ripartenze e bloccano quelle avversarie. La palla a volte scappa, ma loro non ci pensano due volte ad andare a riconquistarla. Ruggeri continua a pennellare cross dalla sinistra, ma la bella novità è il reintegro didell'olandese a gennaio. E poiche, se fosse durata qualche minuto in più, avrebbe modificato il tabellino. Anche la difesa ha retto, di nuovo, sesto clean-sheet stagionale, ma per il Gasp è magra consolazione:hanno negli anni abituato a gol molto più difficili, soprattutto con tiri da fuori, senza tempo per stop e controlli. Ieri la tensione ha giocato un brutto scherzo perché, davanti al portiere, bastava solo spingerla in rete. Anche solo una volta su quattro. Così sono due punti persi: