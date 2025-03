Atalantamania: è una Dea da scudetto, ma con l'Inter vorrebbe giocare a San Siro!

Getty Images

Se si pensa cheper infortuni e qualche gol di troppo preso qua e là, eppure è la seconda migliore retroguardia del campionato (da cinque gare di fila mantiene la porta inviolata), si capisce perché è in lotta scudetto. Il punto più forte, l'attacco è tornato ad essere il migliore, conQuest'ultimo dato però stride con il rendimento in casa, dove nel 2025 sono arrivati solo 4 pareggi con le piccole (oltre alla sconfitta col Napoli). E domenica al Gewiss Stadium arriva l'Inter.

Preferirebbe giocare sotto pressione, al Meazza sold-out per il match-verità, travolta dai fischi, su un campo nemico e soprattutto controche si sbilanciano e aprono spazi.ieri sera, con un colpo di tacco all'indietro che è valso il prezzo del biglietto per i 400 da Bergamo, con la palla già andata, quasi oltre la linea, e invece recuperata all'ultimo secondo e trasformata in un assist d'oro a, il goleador che non ti aspetti. A Bergamo, al contrario, vengono tutte a chiudersi, sono più attendiste, meno spavalde, impediscono alla squadra nerazzurra di dettare ritmo e movimenti. È questo che soffre, è questo che deve migliorare l'Atalanta se vuole davvero sognare in grande. Non dipendere dall'atteggiamento e dal gioco altrui, ma impostare il proprio, a prescindere., la può aiutare.

L'ha sottolineato anche Zappacosta nel pre-partita, si è visto nel gioco di sguardi con De Roon a fine gara, con quel premio diil più difficile da assegnare. Hanno brillato un po' tutti, Retegui e Lookman non fanno quasi più notizia., e anche questo ha fatto la differenza: il brasiliano ha recuperato palle, imbastito azioni offensive, speso energie per l'attacco e trainato il centrocampo insieme alin stagione tranne una (per squalifica). L'Highlander del Gasp che più di tutti sogna il tricolore.