Atalantamania: Lookman manda un messaggio all'Inter, è lotta scudetto

L'apporto di, 17 gol e 7 assist in 27 partite stagionali, è essenziale in questo momento, con l'Atalanta in rampa di lancio. La dichiarazione d'intenti c'è stata,Il nigeriano, finito al centro delle polemiche dopo il botta e risposta a distanza con Gasperini per il rigore sbagliato contro il Bruges, ha spazzato via ogni polemica con la sua doppietta. Le strade del tecnico e del fantasista potrebbero dividersi a giugno ma intanto, come ha ricordato loronel confronto settimanale che ha coinvolto tutta la squadra, c'è un obiettivo comune, un sogno impossibile da provare a raggiungere.

l primo posto, ora distante soli 3 punti. Alle 17 di sabato, in caso di vittoria casalinga sul Venezia,. Napoli-Inter, anticipo serale a cinque stelle, arriva nel momento giusto per i nerazzurri, che potrannoper mangiare altri punti a una delle due contendenti o a entrambe , in caso di pareggio. Obbligatorio quindi dare seguito alla gara di Empoli, sia dal punto di vista del risultato (ora è, sia della prestazione. Non è un caso se è il terzo 5-0 del 2025 per i bergamaschi (dopo Sturm e Verona): quando giocano a memoria, aggredendo gli spazi e dettando il ritmo, la goleada è una naturale conseguenza.

, come è il credo del Gasp, anche grazie ai, Pallone d'Oro africano ed eroe della Coppa di Europa League, è pronto a riavvicinarsi al campoa cui la società crede fortemente. Il loro apporto sarà fondamentale per segnare un gol in più dell'avversario e cavalcare il sogno: dopo il Venezia, l'Atalanta avrà sei scontri diretti da affrontare, conTanti e tutti insieme, ma senza Coppe di mezzo a disperdere le energie